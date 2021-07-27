تراند الفن: المملكة المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ منتصف مارس

لندن – (د ب أ)

سجلت المملكة المتحدة 131 حالة وفاة وقعت خلال 28 يومًا من ظهور نتيجة إيجابية لفحص الاصابة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد منذ 17 مارس الماضي.

وأظهرت أحدث البيانات أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة مستمرة في الانخفاض وذلك مع تسجيل البلاد عدد حالات جديدة أقل من اليوم السابق لليوم السابع على التوالي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أنه تم تسجيل 23511 حالة جديدة مقارنة بـ 46558 الأسبوع السابق.

ولا يزال عدد الاشخاص الذين يدخلون للمستشفيات لتلقي العلاح في ارتفاع، وذلك مع دخول 5918 شخصًا إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 اعتبارًا من 26 يوليو الجاري، ارتفاعًا من 4615 قبل أسبوع.