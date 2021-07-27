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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة
لندن – (د ب أ)
سجلت المملكة المتحدة 131 حالة وفاة وقعت خلال 28 يومًا من ظهور نتيجة إيجابية لفحص الاصابة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد منذ 17 مارس الماضي.
وأظهرت أحدث البيانات أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة مستمرة في الانخفاض وذلك مع تسجيل البلاد عدد حالات جديدة أقل من اليوم السابق لليوم السابع على التوالي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أنه تم تسجيل 23511 حالة جديدة مقارنة بـ 46558 الأسبوع السابق.
ولا يزال عدد الاشخاص الذين يدخلون للمستشفيات لتلقي العلاح في ارتفاع، وذلك مع دخول 5918 شخصًا إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 اعتبارًا من 26 يوليو الجاري، ارتفاعًا من 4615 قبل أسبوع.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المملكة المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ منتصف مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.