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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن دقيقتين مضت عرب وعالم 2 زيارة
مصر – (أ ش أ)
بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء مع وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان بياتريس خميسا واني جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم خلال اللقاء إبراز ما يمثله انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين من خطوة هامة على صعيد الجهود المستمرة لمواصلة دفع التعاون بين مصر وجنوب السودان قدماً في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأشار إلى أنه تم أيضا التأكيد على استمرار مصر في تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاعات الحيوية الجنوب سودانية، فضلاً عن مساندة المساعي الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في كافة ربوع جنوب السودان، على نحو يمكن الجانب الجنوب سوداني من تحقيق التنمية المنشودة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تطرق كذلك لعدد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة ومجمل التطورات في منطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي، وأوضح أنه تم التوافق على عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شكري ونظيرته الجنوب سودانية يبحثان أزمة سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.