فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:09 مساءً - القاهرة – أ ش أ: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2 : 4) درجات، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وبالنسبة للظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. وتكون حالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 37 26 الإسكندرية 32 25 وادي النطرون 35 24 طنطا 36 24 شبين الكوم 36 25 دمنهور 34 25 بلطيم 33 24 مطروح 31 25 السلوم 34 22 سيوة 39 23 بورسعيد 32 26 دمياط 32 24 الزقازيق 37 25 المنصورة 35 25 الإسماعيلية 38 24 السويس 37 26 العريش 34 24 رفح 33 24 رأس سدر 38 25 نخل 37 21 نويبع 40 29 طابا 35 24 كاترين 33 21 الطور 37 26 شرم الشيخ 39 29 الغردقة 39 29 مرسى علم 38 27 الفيوم 37 25 بني سويف 37 25 المنيا 37 24 أسيوط 38 25 سوهاج 39 26 قنا 40 26 الأقصر 41 27 أسوان 42 28 ادفو 42 27 أبوسمبل 40 27 الوادي الجديد 40 25 شلاتين 38 26 أبو رماد 37 26 حلايب 35 27 رأس حدربة 34 27 ​

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شديد الحرارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.