تراند الفن: فاتح تريم يعلن مشاركة مصطفى محمد “أساسيا” قبل 24 ساعة من مواجهة أيندهوفن

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:09 مساءً - كتب- إبراهيم علي أعلن فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة العودة في تصفيات الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا أمام إيندهوفن الهولندي. ويلعب جالاتا سراي غدًا الأربعاء، مباراة الإياب أمام الفريق الهولندي، ويحتاج للفوز برباعية نظيفة من أجل التأهل. وتعرض جالاتا سراي للخسارة بنتيجة 5-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، أمام الفريق الهولندي. وعرف المؤتمر الصحفي للمدرب فاتح تريم، إعلان المدرب التركي للتشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة أيندهوفن الهولندي. وشهد التشكيل الأساسي الذي أعلن عنه المدرب التركي، تواجد المهاجم المصري مصطفى محمد بشكل أساسي. وجاء التشكيل الذي أعلن عنه فاتح تريم كالآتي: موسليرا، عمر بايرام، ماراكاو، لويندياما، يدلين، إيمري كيلينتش، أيتاك، جيسي سيكيديكا، باريش، كريم أكتوركوغلو، مصطفى محمد.

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