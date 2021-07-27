تراند الفن: استشاري يوضح أسباب تباطؤ نبضات القلب لأقل من 60 نبضة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:09 مساءً - أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر 5 أسباب لتباطؤ نبضات القلب ليكون أقل من 60 نبضة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن من اسباب تباطؤ نبضات القلب:

١. الأدوية.

٢. ضعف الغده الدرقية.

٣.زيادة اللياقة.

٤.زيادة نشاط العصب العاشر.

٥.تأثر ضفائر القلب بطرق عده.

تجدر الإشارة إلى نبض القلب السليم يتراوح أثناء الراحة للبالغين بين 60 و100 ضربة في الدقيقة.

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