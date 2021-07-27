فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:09 مساءً - القاهرة – مصراوي: يشهد يوم الأربعاء عدد من المنافسات التي يشارك بها رياضيين مصريين في عدد من الرياضات المختلفة باليوم الرابع لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”. مشاركات المصريين يوم الأربعاء ستشهد عدد من المباريات القوية، من بينها لقاء منتخب اليد ضد اليابان، وفريق كرة القدم ضد أستراليا، بالإضافة للقاء عمر عصر ضد ما الصيني ما لونج في ربع نهائي تنس الطاولة. ويرصد مصراوي في السطور التالية، جميع منافسات المصريين يوم الأربعاء. الساعة 2:00ص.. ماجي عشماوي.. تصفيات رماية تراب. الساعة 2:50ص: عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر.. تصفيات رماية تراب. الساعة 3:00ص: مصر ضد اليابان.. دور الـ16 في سلاح المبارزة فرق. الساعة 4:27ص: أمل أدم ضد الكورية مينهي يانج.. دور الـ32 في القوس والسهم. الساعة 7:15ص: مصر ضد اليابان.. دور المجموعات في كرة اليد. الساعة 7:27ص: عبد الرحمن عرابي ضد البريطاني بنجامين وايتتاكر.. دور الـ16 لوزن 75 كجم إلى 81 كجم في الملاكمة. الساعة 12:07م: فريدة عثمان.. تصفيات سباق 100م في السباحة. الساعة 1:00م: عمر عصر ضد الصيني ما لونج.. دور الثمانية في تنس الطاولة. الساعة 1:00م: مصر ضد أستراليا.. دور المجموعات في كرة القدم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالمواعيد.. منافسات المصريين في الأولمبياد يوم الأربعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.