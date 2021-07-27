فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:09 مساءً - تونس – (د ب أ) التقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء وزيرا خارجية المغرب والجزائر اللذين قاما بزيارة إلى تونس التي تشهد تطورات سياسية متسارعة. ونقل الوزيران رسائل إلى الرئيس سعيد من ملك المغرب محمد السادس ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون، بحسب ما أفاد به بيان الرئاسة التونسية. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة “نقلت إلى الرئيس رسالة شفاهية تندرج في إطار علاقات الأخوة والتضامن والعلاقات القوية بين الملك والرئيس قيس سعيد والشعبين المغربي والتونسي”. وتأتي زيارة الوزيرين بعد يومين من إعلان الرئيس التونسي التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية. وقال إن تونس تمر بمرحلة دقيقة وخطيرة. وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة “تبادلت المعلومات والتحاليل حول عدد من القضايا والقارية التي تهمنا”. وتابع العمامرة “تونس كانت دائما حليف للجزائر. والجزائر كذلك دولة شقيقة ترغب في بناء علاقات مثالية مع تونس. نحن ننطلق بقوة في سياق بناء مغاربي لتحقيق الهدف المنشود”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الرئيس التونسي يلتقي وزير خارجية المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.