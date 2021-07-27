شوف عروض جرير على الجوال والشاشات تخفيضات تصل ل 70% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية، تقدم Librairies جرير مجموعة واسعة من العروض بشكل مغاير في كل شهر، تشمل هذه العروض كافة منتجات وأدوات ذات ماركات عالية الجودة والتي قد يحتاج إليها العملاء ويبحثون عنها باستمرار، ويتم عرض هذه المنتجات والأدوات في جميع فروع الشركة وأيضًا على موقع الشركة الرئيسي.

عروض جرير على الجوال والشاشات خصم من 20 وحتي 60 % أقوى تخفيضات السعودية

عروض جرير السعودية

خصومات مكتبات جرير السعودية، أنشأ جرير موقعه الإلكتروني الرئيسي لمساعدة العملاء على التعرف على جميع الأدوات والأجهزة الإلكترونية المباعة في الفروع والمتاحة الآن وأسعارها، تقدم جرير أيضًا عروض متنوعة للعملاء الذين يفضلون التسوق عبر الإنترنت، وإليك بعض من هذه العروض من خلال موقعنا اليوم.

تخفيضات جرير اليوم

عروض مكبرات الصوت من تنزيلات جرير:

عروض جرير اليوم مكبر صوت Bose Home، مكبر صوت 500، مكبر صوت ذكي مع مساعد صوت، واي فاي/ بلوتوث، اسود، بسعر 2129 ريال سعودي.

تخفيضات جرير أمازون، Four Generations – Echo Dot، مكبر صوت ذكي، Wi-Fi Bluetooth، لأجهزة iOS و Android، بسعر 349 ريال سعودي.

خصومات جرير بوز، موبايل هوم، مكبر صوت ذكي مع مساعد صوت، بلوتوث، أسود، بسعر 1849 ريال سعودي.

مكبر صوت Bose Home، مكبر صوت 300، مكبر صوت ذكي مع مساعد صوت، واي فاي/ بلوتوث، فضي، بسعر 1349 ريال سعودي.

Philips TAPS 402، مكبر صوت ذكي مع مساعد صوت، واي فاي/ بلوتوث، اسود، بسعر 549 ريال سعودي.

أمازون، Four Generations – Echo Dot، مكبر صوت ذكي، Wi-Fi، متوافق مع Amazon Alexa، بسعر 349 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم