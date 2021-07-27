نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم حتي 3 أغسطس 2021 في السعودية خصومات كبيرة من أسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم ، لقد أنتهي عيد الأضحى المبارك. ولكن لا تنتهي عروض العثيم الاسبوعيه. حيث اليوم موعد الخصومات الكبيرة علي منتجات كثيرة. حيث الإلكترونيات و المنتجات الطازجة مثل اللحوم واللحوم المبردة والدجاج المبرد. كما أيضا تتضمن العروض الخضروات والفاكهة والمعلبات والأرز ومنتجات الأجبان والمعلبات. والمنتجات المحفوظة. كما يجب أغتنام هذه الفرصة لشراء كل أحتياجات منزلك الهامة. والتمتع بالخصومات الكبيرة المعروفة عن أسواق العثيم. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض عروض العثيم اليوم الموافق 28 يوليو وحتي 3 من أغسطس 2021. وذلك من خلال تلك المقالة عبر موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

عروض العثيم اليوم علي المنتجات المحفوظة والأرز

حليب فيكتو محلي 380 جرام بسعر 4.75 ريال سعودي.

كما يقدم العثيم ماركت شوكولاتة فيكتو قابلة للدهن 400 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 13.75.

شوكولاتة فيكتو قابلة للدهن 400 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلا من 13.75. بطاطس تاستو كريتكل 1000 جرام بسعر 4.95 ريال بدلا من 8.75 ريال سعودي.

صدور دجاج لاتينا طرية 2.5 كيلو جرام بسعر 45.95 ريال بدلا من 54.75 ريال سعودي.

كما يقدم أيضا دجاج لاتينا مجمد 1100 جرام بسعر 11.50 ريال سعودي.

أرز الوطن مزة هندي 5 كيلو جرام بسعر 19.95 ريال بدلا من 28.75 ريال.

كما يقدم أرز جوادن مزة 5 كيلو جرام بسعر 14.95 ريال بدلا من 19.5 ريال سعودي.

فيكتو أرز سيلا بسمتي 5 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال بدلا من 36.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الالكترونية

هناك خصومات علي الإلكترونيات والجوالات ولكن عروض الجوالات من أسواق العثيم لا تتضمن جميع الفروع في المملكة العربية السعودية ولكن تتضمن هذه الفروع فقط (المروج، البديعة، الشفاء، البريدة، طريق الملك، السويدي، الإحساء، خريص، الدمام، مكة، الطائف، الهفوف، المجاردة)

محضر طعام مولينكس 2.4 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 419 ريال خصم كبير من عروض العثيم اليوم.

غلاية كهربائية كولين 1.8 لتر بسعر 29 ريال بدلا من 64.62 ريال سعودي وخصم 52% من أسواق العثيم.

مايكروويف كليك أون 20 لتر ديجيتال بسعر 179 ريال بدلا من 299 وخصم 43%.

ترموس هوم واي بسعر 34 ريال بدلا من 59 ريال سعودي.

خلاط مولينكس 1.5 لتر بسعر 119 ريال بدلا من 199 ريال سعودي وخصم 40%.

قدر ضغط سوبر بي كهربائي 6 لتر بسعر 185 ريال سعودي.

شاشة أرو ال اي دي سمارت 65 بوصة دقة 4k بسعر 1949 ريال سعودي.

شاشة أرو ال اي دي سمارت 55 بوصة بسعر 1549 ريال سعودي.

جوال فيفو واي 12 اس 32 جيجا بايت بسعر 482 ريال سعودي.

كما يقدم جوال شاومي a9 سعة تخزينية 32 جيجا بايت بسعر 369 ريال .

شاشة جي تين ال اي دي 40 بوصة بسعر 669 ريال سعودي.

شاحن طوارئ جولف بسعر 64 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم عروض العثيم اليوم وحتي 3 من أغسطس 2021. كما يجب أستغلال الفرصة لتوفير الكثير والكثير من المال. نتمنى لكم الأسمتمتاع بالخصومات. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.