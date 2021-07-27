شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات غير مسبوقة تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا في السعودية، تعمل شركة اكسترا على توفير مستوى عالي من الخدمات المختلفة للعملاء في كل مكان في المملكة العربية السعودية، كما سعت شركة اكسترا إلى امتلاك مجموعة كبيرة من الفروع في كل أنحاء المملكة، وذلك لسهولة وصول العملاء إلى الفروع، ونجحت شركة اكسترا في امتلاك عدد كبير من الفروع، كما يوجد فروع لشركة اكسترا في البلاد العربية الأخرى.

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تعمل شركة اكسترا على تقديم مجموعة كبيرة من العروض بشكل مستمر لعملائها في كل أنحاء المملكة، هذه العروض التي تشمل كل الأقسام التي تتخصص الشركة في بيعها وتوصيلها للعملاء، كما تعمل شركة اكسترا على تقديم خدمات أخرى للعملاء مثل خدمات تصليح الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات التي تم الحصول عليها من فروع شركة اكسترا.

قامت شركة اكسترا بتأسيس الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، هذا الموقع الذي يمكن من خلاله الاطلاع على كل الأجهزة المتاحة في الفروع وإمكانية الاختيار من بين مجموعة كبيرة من الأجهزة، حيث تمتلك شركة اكسترا أكبر مجموعة من الأجهزة الكهربائية في السعودية.

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تخفيضات اكسترا اليوم بلغ سعر جهاز بيبي ليس مكواة الشعر 229 ريال سعودي بدلاً من سعر 275 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية بلغ سعر جهاز فيليبس جهاز تمليس الشعر لون أسود 259 ريال سعودي بدلاً من سعر 329 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية بلغ سعر جهاز فيليبس جهاز تمليس الشعر لأطراف خالية من التقصف 215 ريال سعودي بدلاً من سعر 259 ريال سعودي.

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