نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو السعودية بأفكار عملية للتخزين والتنظيم في saco في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في عروض ساكو السعودية مجموعة من الحلول العملية للتخزين والتنظيم في منزلك، من رفوف، وحدات تخزين بأشكال عصرية ومختلفة، لاختيار الشكل الأنسب لديكور المنزل، بحيث تكون هذه الأرفف والوحدات وعملية وجميلة في آنٍ واحد، وكل هذه العروض اطلقتها ساكو saco في مهرجان الحلول، بحيث يشمل أفكار عملية لكل ما يخص تنظيم وترتيب المنزل من مستلزمات، وذلك بتخفيضات على أسعار المنتجات في عروض ساكو الموفرة.

عروض ساكو

رفوف الحائط تُعد من أهم الأفكار لتخزين الأشياء وتنظيمها وأيضًا إضفاء مظهر جميل فيما يتعلق بديكور المنزل، فهذه الرفوف تثبت على الحائط بحيث لا تشغل مساحة، لذلك فهى عملية للغرف ذات المساحة الصغيرة، وتتنوع أشكال هذه الرفوف في ساكو، فمنها رفوف من الزجاج وأخرى من الخشب، وبألوان مخلتفة، كما يوجد وحدة أرفف مكونة من دورين ووحدات أخرى مكونة من 3 أدوار، لذلك فإنكم ستجدون ما تبحثون عنه بلا شك في عروض ساكو.

رف زجاجي يثبت على الحائط، بسعر 65.75 ريال سعودي بدلًا من 69.75 ريال سعودي.

رف خشبي باللون الأسود، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 79.75 ريال سعودي.

وحدة أرفف مكونة من 3 أرفف، بسعر 79.75 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم

يتوافر في ساكو عروض على وحدات التخزين التي توضع في الحمام؛ لتنظيم وترتيب الأشياء التي توضع في الحمام مثل عبوات الشامبو والبلسم، منتجات العناية بالبشرة، فرش ومعجون الأسنان، وغيرها من الأشياء الضرورية، التي تظهر بشكل منظم عند ترتيبها في وحدات التخزين، وهناك أكثر من شكل لهذه الوحدات، فيوجد وحدات تخزين عمودية الشكل، وحدات علوية، وحدات زاوية، والمزيد من الأشكال للاختيار فيما بينها حسب ما تفضلونه ويلائم ديكور الحمام.

وحدة تخزين أفقية للحمام بسعر 159 ريال سعودي بدلًا من 170.75 ريال سعودي.

رف زاوية للحمام مزود بدرج، بسعر 120.25 ريال سعودي.

رف أرضي من المعدن مزود بعجلات، مكون من 4 طبقات، بسعر 289 ريال سعودي بدلًا من 319.75 ريال سعودي.

تخفيضات ساكو

لا تخلو تخفيضات ساكو على لوازم التخزين والتنظيم من صناديق التخزين ذات الألوان المبهجة، التي يُمكن استخدامها لتخزين الأشياء بها، وهذه الصناديق متاحة بأحجام مختلفة بسعة تبدأ من 4.5 لتر وحتى 60 لتر.