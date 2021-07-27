تراند الفن: نجيب ميقاتي يبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة في لبنان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:10 مساءً - بيروت – (بي بي سي) بدأ نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني المكلف الجديد، اليوم محاولاته لتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعصف بالبلاد. وأجرى ميقاتي مشاوراته الأولى مع ممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد. وكانت الخلافات بين الأطراف السياسية في لبنان أدت إلى عرقلة تشكيل حكومة جديدة لمدة عام تقريبا. وكلف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد استشارات نيابية عقب اعتذارزعيم تيار المستقبل سعد الحريري عن القيام بالمهمة. وسبق لنجيب ميقاتي، أن شغل منصب رئيس الوزراء مرتين. وفي حين يؤمل بأن يتمكن رجل الأعمال الثري من إخراج لبنان من أزمته، يقول محللون إنه في نظر كثير من الناس أنه ينتمي إلى مؤسسة سياسية فاسدة مسؤولة عن العديد من مشاكل البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.