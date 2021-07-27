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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:10 مساءً - أدمن 30 دقيقة مضت عرب وعالم 10 زيارة
واشنطن – (بي بي سي)
تعقد لجنة تابعة للكونجرس ومكلفة بالتحقيق في حادثةِ اقتحامِ مقرهِ الرئيسي في واشنطن من قبل أتباع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول جلسة استماع لها اليوم الثلاثاء.
ويُفترض أن تقوم اللجنةُ خلالهَا ببحث الكيفيةِ التي تصرف بها أنصارُ ترامب ودوافعهِم من وراءِ عمليةِ اقتحامِ مبنى الكابيتول ومحاصرته تزامناً مع اجتماع السلطة التشريعية الاتحادية للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أعلن عدم فوز ترامب بها وخسارته أمام منافسه الرئيس جو بايدن.
لكن مراسل بي بي سي يقول إن مشرعي الحزب الجمهوري يقاطعون عملية التحقيق، ويعتقد أن الخلاف الحزبي سيعرقل التقدم بها.
ونجا دونالد ترامب من محاكمته في مجلس الشيوخ بسبب حصار الكابيتول الذي ساعد في فرضه في 6 يناير الماضي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بدء جلسات التحقيق في حادث اقتحام أنصار ترامب للكونجرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.