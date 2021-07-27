تراند الفن: بدء جلسات التحقيق في حادث اقتحام أنصار ترامب للكونجرس

واشنطن – (بي بي سي)

تعقد لجنة تابعة للكونجرس ومكلفة بالتحقيق في حادثةِ اقتحامِ مقرهِ الرئيسي في واشنطن من قبل أتباع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أول جلسة استماع لها اليوم الثلاثاء.

ويُفترض أن تقوم اللجنةُ خلالهَا ببحث الكيفيةِ التي تصرف بها أنصارُ ترامب ودوافعهِم من وراءِ عمليةِ اقتحامِ مبنى الكابيتول ومحاصرته تزامناً مع اجتماع السلطة التشريعية الاتحادية للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أعلن عدم فوز ترامب بها وخسارته أمام منافسه الرئيس جو بايدن.

لكن مراسل بي بي سي يقول إن مشرعي الحزب الجمهوري يقاطعون عملية التحقيق، ويعتقد أن الخلاف الحزبي سيعرقل التقدم بها.

ونجا دونالد ترامب من محاكمته في مجلس الشيوخ بسبب حصار الكابيتول الذي ساعد في فرضه في 6 يناير الماضي.