فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:10 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي أحيّت الفنانة رانيا فريد شوقي، ذكرى رحيل والدها ملك الترسو النجم الكبير فريد شوقي. ونشرت رانيا، صورة لها مع والدها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “٢٣ سنة على غيابك عني.. كلام العالم لا يكفي عشان أوصف حبي ليك.. مفيش يوم مرّ عليا وأنت مش معايا إلا وبتكلم عنك ودعائي ليك لا ينقطع”. أضافت: “من نعم ربنا الكبيرة أوي عليا إني بنتك يا أحن وأطيب وأعظم أب.. وحشتني أوي.. مفتقدة حضنك حصن الأمان والسعادة ليّا.. أنا عايشة بيك يا روح روحي.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته”. وتحل علينا هذه الأيام ذكرى الفنان الكبير فريد شوقي، فقد ولد في 30 يوليو 1920، ورحل أيضا في نفس الشهر وتحديدا في 27 يوليو 1998.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “مفتقدة حضنك حصن الأمان”.. هكذا أحيت رانيا فريد شوقي ذكرى رحيل والدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.