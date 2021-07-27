تراند الفن: مران الزمالك.. حازم إمام يواصل التأهيل.. وانتظام شيكابالا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:10 مساءً - كتب- رامي بشاي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء.

وخضع لاعبو الفريق لبعض تمارين الاستشفاء بعد الفوز على منتخب القسم الثاني بسباعية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين أمس على هامش المعسكر المغلق بمدينة برج العرب.

واكتفى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بخوض بعض الإطالات بدلا من المران الصباحي اليوم الثلاثاء.

وفضل الجهاز الفني للزمالك عدم إقامة المران الصباحي للفريق خوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق، وذلك بعد الفوز على منتخب القسم الثاني بسباعية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين أمس على هامش المعسكر المغلق بمدينة برج العرب.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، جلسة سريعة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وشهدت الجلسة شرح العديد من الأفكار الفنية والخططية المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق الأول، تقسيمة في جزء من الملعب في التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت التقسيمة تركيز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على اللعب في مساحات صغيرة، وتسليم وتسلم الكرة في وضعيات مختلفة تحت الضغط .

وواصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء.

ويخضع إمام لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي.

وانتظم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء.

وشارك شيكابالا في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له.