فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:10 مساءً - كتبت- بهيرة فودة: نعى الفنان أحمد فهمي، والد الفنان محمد رجب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء. وكتب فهمي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون..خالص التعازي في وفاة والد الزميل العزيز محمد رجب.. ألهم الله أهله وذويه الصبر والسلوان”. وأعلن الفنان عمرو رجب، شقيق الفنان محمد رجب، وفاة والدهما اليوم الثلاثاء، وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “توفي أبي”. وكان الفنان محمد رجب طالب جمهوره بالدعاء لوالده بالشفاء، دون الكشف عن الحالة الصحية التي يمر بها، وذلك عبر خاصية “ستوري” في موقع “إنستجرام”، وكتب: “أرجو الدعاء لأبي بالشفاء العاجل”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحمد فهمي ينعى والد محمد رجب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.