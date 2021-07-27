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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:10 مساءً - أدمن دقيقة واحدة مضت عرب وعالم 4 زيارة
وكالات
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء من أن المساعدات الغذائية التي قدمها لإقليم تيجراي الإثيوبي ستنفد خلال هذا الأسبوع، حسب ما ذكرت “روسيا اليوم”.
واتسعت رقعة القتال المستمر منذ نوفمبر الماضي، في شمال إثيوبيا بعد هجمات لقوات تيجراي على منطقة عفار المجاورة تمهيدًا لشن هجمات على أقاليم إثيوبية أخرى في حرب تيجراي مع القوات الإثيوبية الفيدرالية.
وفُتحت جبهة جديدة للصراع بعد ثمانية أشهر من الحرب المستمرة في تيجراي، وتقول الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إن هدفها طرد القوات من المناطق التي تقاتل إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأمم المتحدة تحذر من نفاذ المساعدات الغذائية في تيجراي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.