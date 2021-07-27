تراند الفن: وكيل أوبل يرفع أسعار كورسا 2022 بعد أيام من طرحها بمصر.. صور

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:10 مساءً - القاهرة – (مصراوي):

أقرت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامات شيفرولية وإم جي وبيجو وأوبل، زيادة بأسعار أوبل كورسا “هاتشباك” الألمانية موديل 2022 الجديدة كليًا في السوق المحلي.

يأتي الإعلان عن زيادة أوبل كورسا الجديدة والتي قدرت بـ5.000 جنيه، بعد 14 يومًا فقط من الكشف الرسمي عنها وعودتها إلى السوق المصري بعد غياب لسنوات.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي عبر الموقع الرسمي لعلامة أوبل في مصر، بات سعر كورسا الجديدة والتي تتوفر بفئة تجهيزات واحدة 325.000 جنيه بدلًا من 320.000 جنيه سابقًا.

تمتلك أوبل كورسا الجديدة هيكلًا جديدًا معدلًا على مستوى الصادم الأمامي والخلفي والخطوط الجانبية، وتتوفر بـ5 ألوان شبابية وسقف من اللون الأسود، إضافة إلى مقصورة أكثر رحابة مدعمة بالعديد من الأنظمة التكنولوجية الخاصة بالصانع الألماني.

يبلغ طول السيارة الكلي 4.006 ملم، وعرضها 1.096 ملم، وارتفاعها 1.043 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 154 ملم، وسعة التخزين الخلفية “الشنطة” 309 لترًا مكعبًا، وتقف على إطارات رياضية قياس 17 بوصة.

تعتمد سيارة أوبل الجديدة على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.2 لتر معزز بشاحن تربو بقوة إجمالية 130 حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها 4.6 لتر لكل 100 كم.

وتمتلك كورسا الجديدة من أوبل مجموعة من وسائل الأمان، يذكر منها إضاءة أمامية ونهارية وفوانيس شبورة أمامية وخلفية LED، وحساس إضاءة وأمطار ونظام الاتزان الإلكتروني، ونظام التحذير عند الانحراف عن الحارة المرورية.

السيارة يتوفر بها أيضًا 6 وسائد هوائية، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، ومثبت سرعة و محدد السرعة، ونظام الاتزان الالكتروني، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام الفرامل الذكي.

أما وسائل المساعدة بالسيارة يبرز بينها كاميرا خلفية، ضبط و ضم المرايات كهربائياً، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، كمبيوتر رحلات، زجاج كهرباء يعمل أوتوماتيكيا، زجاج خلفي وجانبي معتم.

وتقدم السيارة لعملاء السوق المصري بباقة من وسائل الراحة والرفاهية، في مقدمتها نظام صوتي من 6 سماعات، ونظام آبل كار بلاي و أندرويد أوتو، وشاشة لمسية قياس 7 بوصة وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة؛ بالإضافة إلى عجلة قيادة مكسوة بالجلد وفرش قماش مطعم بالجلد وغيرها.​