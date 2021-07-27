فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:10 مساءً - كتبت- نور العمروسي: استغاثت أم مصرية تدعى هند، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدتها في استرجاع أولادها “محسن ويحيى”، قائلة: “طليقي حصل على الأولاد وسافر إلى تركيا”. وتروي “هند .ن” 33 سنة، تعمل محاسبة: “تزوجت منذ 12 عاما من “محمد .م” 39 سنة، ويعمل محامي، ولدينا طفلين محسن 11 سنة، ويحيى 8 سنوات، ومنذ الزواج وأنا أعاني من عنف زوجي وخيانتة،وعندما كنت أطالب بالطلاق كان يهددني بحرمانى من أطفالي”. تابعت هند: منذ عام تشاجر زوجي معي وتعدى على بالضرب وأخذ أولادي، ثم بعد ذلك لجأت إلى القانون وحصلت على قرار من المحامي العام يحمل رقم 3713 لسنة 2020 بضم الصغيرين، ولم أتمكن من تنفيذ القرار، ثم حصلت على حكم بمنع أطفالي من السفر وعندما ذهبت إلى الجوازات لكي أضع الحكم في الجوزات، وجد أطفالي غادروا مصر إلى إسطنبول يوم 18/10/2020. واستكملت: “زوجي قبل سفره إلى إسطنبول طلقني غيابيا وأرسل لي قسيمة الطلاق عن طريق البريد”، لافتة إلى أن أسرة زوجها قاموا بمساومتها من أجل التنازل عن حضانة الأطفال والتوقيع على إيصالات أمانة حتى لا أطلب فيما بعد بحضانة أطفالي. وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساعدتها في استرجاع أطفالها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سيدة تستغيث بالرئيس السيسي: “رجعلي أولادي من تركيا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.