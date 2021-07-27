تراند الفن: «سدايا» تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:10 مساءً - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن الوظائف متاحة للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة بمجال العمل.

– ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في التدقيق الداخلي.

– الاهتمام الشديد بالتفاصيل والمهارات التحليلية الجيدة.

– مهارات اتصال قوية.

– مهارات عرض قوية.

– مهارات قوية في حل المشكلات.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

– المعرفة العامة بتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي ( إضغط هنا).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.