تراند الفن: مقارنة تفصيلية بين شانجان CS15 موديل 2022 و إم جي ZS موديل 2021

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:10 مساءً - أدمن ‏46 دقيقة مضت سيارات 10 زيارة

كتب – أحمد خالد: عادت علامة شانجان للسوق المصري خلال الأسابيع الماضية بتشكيلة سيارات اقتصادية تضعها أمام منافسة عدة علامات أوروبية وآسيوية. ومن العلامات التي تواجه شانجان علامة MG حيث قدمت شانجان سياراتها الكروس أوفر تحت المدمجة CS15 التي يقترب سعرها من MG ZS. ونعقد في هذا الموضوع مقارنة تفصيلية بين كافة مواصفات وأسعار السيارتين: منظومة القوة والأداء تعتمد كلتا السيارتين على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 119 حصان وعزم 150 نيوتن.متر في MG ZS بينما ولد قوة 105 حصان و عزم 145 نيوتن.متر في شانجان CS15 التي قدمت بناقل حركة ثنائي التعشيق 5 سرعات أما ZS تقدم بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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