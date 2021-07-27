تراند الفن: خاص.. الأهلي يدرس التظلم على غرامة الـ8 آلاف دولار

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:10 مساءً - القاهرة- مصراوي:

كشف مصدر بالأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي -بصفته المفوض بالإشراف على قطاع الكرة- يدرس مع اللجنة القانونية وقطاع الكرة التقدم بتظلم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ضد عقوبة غرامة الـ8 آلاف دولار بسبب الأحداث التي جرت على ملعب رادس يوم 19 يونيو بنصف نهائي دوري الأبطال أمام الترجي التونسي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء: “الخطيب يدرس الأمر بالكامل مع بعض القانونية وقطاع الكرة”.

وأضاف: “الخطيب كان حاضراً في المباراة من ملعب رادس ورئيساً للبعثة في رحلة تونس، ولم يكن هناك جماهير للأهلي من الأساس”.

وتابع: “الأهلي ينتظر وصول الأخطار الرسمي بالعقوبة ليتثني دراسته جيداً”.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن فرض غرامة مالية قدرها 8000 دولار على النادي الأهلي بسبب السلوك غير الرياضي من جانب الجماهير في مباراة الترجي.

وأصدر كاف بيانًا جاء فيه، أن مسؤولو المباراة المذكورة (رقم 135) والتي جرت على ملعب رادس يوم 19 يونيو بنصف نهائي دوري الأبطال، أشاروا في التقرير إلى أن جمهور الأهلي المتواجد بملعب رادس استخدم بعض الألعاب النارية في المدرجات.

وعليه ووفقًا للمواد 82 و83.1 و83.3 من لائحة الانضباط تقرر فرض غرامة مالية على الأهلي قدرها 8000 (ثمانية آلاف دولار أمريكي) لسلوك المتفرجين غير الرياضي.

وكان الأهلي عبر إلى المباراة النهائية على حساب الترجي التونسي، وشهدت مباراة الذهاب في تونس أحداث شغب من جانب جمهور فريق الدم والذهب.

يذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ10 في تاريخه بعد أن فاز على كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في المباراة التي جرت في الدار البيضاء.