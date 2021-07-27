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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:10 مساءً - أدمن 27 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 9 زيارة
كتبت- بهيرة فودة:
قال الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنه تعرض لعملية نصب من قبل أحد الأشخاص الذي حصل على مبلغ مالي منه مقابل إنهاء بعض المعاملات منذ عدة شهور.
وكتب وائل عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “الراجل ده واخد 15 ألف تكلفة استخراج أوراق خاصة من أكتر من أربع شهور واختفى وقافل تليفوناته وبعتله ناس بالذوق والأدب وهددته عملت معاه كل حاجة وبرضه مفيش، ونصب عليا فيهم، محدش يتعامل معاه”.
من ناحية أخرى شارك وائل عبدالعزيز في بطولة مسلسل “اختراق ٢” بطولة طلال السدر، أحمد عيد، نضال نجم، مي سليم وآخرون
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف عن تعرضه لعمية نصب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.