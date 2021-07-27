تراند الفن: مصطفى حسني: 3 خطوات للتخلص من كثرة التفكير في الموت والخوف منه

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:10 مساءً - أدمن ‏57 دقيقة مضت الدين والحياة 10 زيارة

كتبت – آمال سامي: سئل الداعية الإسلامي مصطفى حسني عن علاج الخوف وكثرة التفكير في الموت ليجيب عبر فيديو نشره على قناته الرسمية على يوتيوب موضحًا أن علاج هذا الأمر عدة أمور أولها القراءة عن نعيم الموت. وأكد مصطفى حسني أن علاقتنا بالله في الدنيا والبرزخ والآخرة كلها عطاء من الله سبحانه وتعالى وعفو ولطف ورحمة منه، مؤكدًا أن القراءة عن نعيم الموت تنهي الأمر، الأمر الآخر هو حسم المسألة، فالله سبحانه وتعالى حدد الأجل، فلا يقربه خوف ولا يبعده عدم اهتمام بالموت، ويجب ترسيخ هذه الفكرة عن طريق الذكر، وأوضح حسني أن الذكر الذي يعالج كثرة التفكير بالموت هو “لا حول ولا قوة إلا بالله”، فيخرج الإنسان من ضعفه وخوفه إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وقوته وعلمه، فيزال من على أكتافه ثقل الخوف من الموت.

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