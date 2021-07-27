انت الان تتابع تفاصيل خبر استقبل الآن تردد قناة ميكي الجديد علي النايل سات Mickey TV والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استقبل تردد قناة ميكي التي تُعتبر واحدة من ضمن أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي حيث تسعى لعرض العديد من الأفلام الكرتونية المُمتعة والشيقة لكي تجذب لها الأنظار من مختلف الدول، واستطاعت أن تتفرد بعرضها مجموعة من الأفلام التابعة لشركة ديزني المعروفة، لذا اليوم سوف نتطرق للمزيد تابعونا.

قناة ميكي

قناة ميكي تسعى لتنمية مهارات الأطفال عن طريق تقدم محتوى مفيد لهم مما يدفع بشكل مستمر الأهالي عند تغيير ترددها البحث عنه لاستقبالها على الأجهزة الخاصة بهم، حيث أنها تُقدم أيضاً العديد من الأفلام الكرتونية المترجمة إلى اللغة العربية لكي يكون فهمها مُبسط وسهل على الأطفال.

تردد قناة ميكي

الكثير يبحث عن تردد قناة ميكي لكي يستقبلونها على الأجهزة الخاصة بهم، لذا يُمكنك استقبالها عن طريق البيانات الخاصة بها فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11528.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

مميزات قناة ميكي

تتسم القناة بعرض محتوى يتناسب مع القيم والعادات والتقاليد.

تُقدم محتوى دون فواصل إعلانية طويلة تتسبب في ملل المشاهدين.

تستخدم أفضل الأجهزة لضمان عرض صورة واضحة وصوت نقي.

قناة مجانية غير مشفرة ولا تحتاج إلى دفع اشتراك شهري للاستمتاع بمشاهدة ما تعرضه من محتوى.

تعمل على تقديم مجموعة كبيرة من الأفلام الشيقة.

تتميز بعرض الأفلام المترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.

تسعى لتعليم الأطفال طرق التعامل الراقي عن طريق الشخصيات الكرتونية المُحببة لديهم.

تتسم بعرض محتوى متنوع حتى لا تتسبب في رتابة المشاهدين لها من كل مكان.

تعمل على عرض العديد من البرامج الترفيهية الهادفة.

أفلام ومسلسلات قناة Mickey

استقبل تردد قناة ميكي واستمتع بمجموعة من المسلسلات والأفلام المتنوعة التي تجذب لها الكثيرين من كل مكان، فهي قناة مُميزة وتمكنت من جذب الأطفال منذ ظهورها على ساحة القنوات، فمن أبرزهم ما يلي: