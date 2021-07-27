تراند الفن: حصيلة قياسية.. ارتفاع كبير لإصابات كورونا في طوكيو أثناء الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - د.ب.أ

ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو، إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء، بينما تشهد البلاد إقامة دورة الألعاب الأولمبية.

وسجلت العاصمة اليابانية اليوم الثلاثاء 2848 حالة إصابة جديدة خلال يوم واحد، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق الذي بلغ 2520 حالة في السابع من يناير الماضي.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، الذي واجه انتقادات بسبب سياسته المتعلقة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، إنه “غير قلق” بشأن مسألة ما إذا كان من الممكن إلغاء دورة الألعاب الاولمبية، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية.

وكان الخبراء قد حذروا قبل انطلاق دورة الألعاب الاولمبية من أن الإصابات الجديدة قد ترتفع إلى أكثر من 3000 حالة في اليوم الواحد أثناء إقامة الحدث الرياضي. وقالوا إنه من الممكن أن يصير الوضع “حرجا”. وتفرض طوكيو حاليا حالة الطوارئ الرابعة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال كويشي ناكانو، وهو أستاذ في السياسة بجامعة صوفيا في طوكيو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مؤخرا، إن المشاركين في الأولمبياد لا يمثلون المشكلة الرئيسية.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 82 شخصا، بارتفاع أربع حالات عما تم تسجيله أمس الاحد، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على الصعيد العام 514، بارتفاع بواقع 48 حالة عما كان عليه أمس الإثنين.