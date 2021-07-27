تراند الفن: «السعودية للكهرباء» توضح خطوات سداد نصف إجمالي «الفاتورة» عبر تطبيق البنك

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - أوضحت الشركة السعودية للكهرباء آلية استعراض الفاتورة الإلكترونية وطباعتها، وكذلك خطوات سداد نصف إجمالي المبلغ عبر تطبيق البنك.

وأوضحت الشركة، في تغريدة عبر حساب العناية بالمشتركين في “تويتر”: “أنه يمكن استعراض الفاتورة الإلكترونية وطباعتها، من خلال الموقع، على الرابط: https://goo.gl/hbqc3D ، والضغط على ايقونة فواتيري ، أو من خلال تطبيق “الكهرباء”.

كما يمكن سداد نصف إجمالي المبلغ عبر تطبيق البنك:

1- اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة.

2- اختيار الشركة السعودية للكهرباء.

3- إدخال رقم الحساب.

4- النقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته.

5- إدخال المبلغ الجديد المراد سداده.

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