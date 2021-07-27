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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - القاهرة – مصراوي:
أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس الفريق، سيعقد جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق، لمناقشة احتياجات المدرب والصفقات التي يرغب في ضمها.
وكشف مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلاكورة، أن هناك جلسة ستجمع الخطيب وموسيماني المدير الفني للفريق، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء مران الفريق.
وأضاف أن الجلسة ستكون ضمن مجموعة من الاجتماعات بهدف الترتيب للمرحلة المقبلة ومناقشة الهيكل المبدئي لقائمة الموسم الجديد محليا وقاريا.
وأوضح أن الجلسة ستشمل مناقشة احتياجات المدير الفني الجنوب افريقي والصفقات التي يرغب في ضمها بعد انتهاء اجراءات التعاقد مع كريم فؤاد رسميا من النجوم لمدة خمس سنوات .
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أسوان، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري we المصري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “لمناقشة احتياجاته”.. مصدر بالأهلي لمصراوي: الخطيب يعقد جلسة مع موسيماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.