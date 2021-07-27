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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب – محمد سامي:
أعرب الطالب يوسف عادل، الحاصل على المركز الأول على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية (مدارس العربي)، عن سعادته الغامرة بهذه النتيجة بعد إعلانها بشكل رسمي منذ قليل.
وقال يوسف في تصريحات لمصراوي: “كنت أول دفعة فور أن فتحت مدرسة العربي عام ٢٠١٨، وكان مجموعي في الإعدادية ٢٦٠ درجة”.
وأضاف: “كنت أذاكر من المغرب إلى حوالي الساعة ١٢ صباحا يوميا، ولم أكن أقابل أولاد الحاج محمود العربي إلا في مدرسة بنها للتكنولوجيا، وتعلمت الكثير من الأمور في تبريد وتكييف الثلاجات”.
وأكمل: “الدبلومات الفنية أصبح لها مستقبل كبير الآن، وأحيانا يكون مستقبلها أفضل من الثانوية العامة، ولكنها تحتاج إلى مجهود كبير، وكنا في المدرسة نعمل طوال العام، وتعلمت فيها الانضباط الشديد”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأول على مدارس التكنولوجيا التطبيقية: التعليم الفني له مستقبل كبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.