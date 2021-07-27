تراند الفن: مصرع شخص وإنقاذ اثنين إثر سقوط سيارة بترعة المريوطية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏22 دقيقة مضت حوادث وقضايا 12 زيارة

كتب – محمد شعبان: لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران؛ إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية، جنوب الجيزة، الثلاثاء. تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيارة بالترعة المُشار إليها بنطاق مركز البدرشين ووجود ضحايا بين متوف ومصابان. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تنسيقا مع قسم شرطة البدرشين بقيادة العميد حسام لافي. وتبين بالفحص أنه أثناء سير قائد سيارة ملاكي بالطريق الملاصق لنجرى الترعة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها وسقوطها في الترعة. وأسفر الحادث عن مصرع شخص يبلغ من العمر 35 سنة، وإنقاذ اثنين من مرافقيه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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