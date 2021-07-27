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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن 40 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة
الولايات المتحدة – (أ ش أ)
يبدأ أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، زيارة اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهي في الفترة وتستمر يومين.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن هذه الزيارة تستهدف إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة بين البلدين والتعاون بشأن الأولويات المشتركة.
وأضاف المتحدث أن بلينكن سيلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير الشؤون الخارجية جايشانكار لمناقشة العديد من القضايا ، بما في ذلك التعاون المستمر في جهود الاستجابة لجائحة كورونا، والوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والمصالح الأمنية الإقليمية المشتركة إضافة إلى أزمة المناخ.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بلينكن يبدأ زيارة للهند لبحث المصالح الأمنية ومواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.