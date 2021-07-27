تراند الفن: تبدأ من 179 ألف.. تعرف على أرخص 5 سيارات موديل 2022 بمصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب – محمد جمال:

يبحث قطاع كبير من المستهلكين بسوق السيارات المصري، عن أحدث موديلات السيارات وخاصة التي تنتمي لعام 2022، بالإضافة إلى أن يكون التسعير الجيد.

كان عددا من وكلاء العلامات التجارية فى مصر، أعلنو عن أسعار بعض موديلات 2022 الجديدة، فى ظل التحديات التي يشهدها سوق السيارات المحلي الأخيرة ما بين ارتفاع بالأسعار وفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وتنتمي السيارات الأرخص سعرًا في السوق المحلي لعلامات صينية وأمريكية ويابانية، وتبدأ أسعارها من 179.000 جنيه ولا تتجاوز 239.000 جنيه.

ويرصد التقرير التالي أسعار و مواصفات أرخص 5 سيارات موديل 2022 في مصر؛ ويمكن التعرف عليها من خلال السطور التالية:

شيري أريزو 5

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها شيري أريزو 5 المجمعة محليًا بفارق سعري 2.000 جنيه عن موديل 2021.

ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، أصبحت أسعار الفئة القياسية المانيوال من شيري أريزو تبدأ من 178,900 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 194,000 جنيه، والثالثة بسعر 197,900 جنيه، أما الأعلى تجهيزًا بسعر 211,900 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الأولى، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكل 100 كيلو متر.

وتتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.

نيسان صني

أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، عن أسعار موديل 2022 من أيقونتها نيسان صني سيدان العائلية الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر.

ووفقًا للمعلن من نيسان إيجيبت، فإن موديل صني 2022، ستتوفر بـ4 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من 185,000 جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي.

أما الفئة الأولى أوتوماتيك تم تسعيرها بـ207.000 جنيه، والفئة الثانية بـ220.500 جنيه، والفئة الثالثة كاملة التجهيزات تباع بـ231.500 جنيه.

تتوفر صني الجديدة بمحرك من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، وعزم أقصى 134 نيوتن متر، ونوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك من 4 سرعات.

تتمكن السيارة من الانطلاق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتصل إلى سرعة قصوى 178 كيلومترا في الساعة.

وتمتلك السيارة عدد من وسائل الحماية، أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD وبرنامج BA لتدعيم الفرامل، إضافة إلى مصابيح ضباب أمامية ومرايا ضم كهربائية.

شيفرولية أوبترا

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، عن توافر موديل 2022 من أيقونتها أوبترا سيدان العائلية.

تقدم شيفرولية أوبترا موديل 2022 بمحرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى 147 نيوتن متر.

وتمتلك أوبترا الجديدة مواصفات أمان أساسية في مقدمتها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام تنبيه ضد السرقة.

ووفقًا للوكيل المحلي فإن شيفرولية أوبترا 2022 تقدم بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 201,500 جنيه للفئة القياسية، و 208.000 جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة Highline الثالثة يبلغ سعرها الرسمي 217.400 جنيه، بينما تأتي الفئة الرابعة كاملة التجهيزات بسعر 223.900 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن أسعار موديل 2022 من السيارة أكسنت RB في السوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، فإن السيارة الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر، تقدم بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 217.900 جنيه و227.900 جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة الثالثة تباع بسعر 233.900 جنيه، ويبلغ سعر الفئة الرابعة 243.900، فيم تباع الفئة الخامسة كاملة التجهيزات بـ253.900 جنيه.

تنتمي هيونداى أكسنت RB إلى السيارات السيدان العائلية وتعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

وعن تجهيزات الأمان في أكسنت 2022، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي،

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللا سلكي – بلوتوث

تيجو 7

قدمت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري في مصر، موديل 2022 من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات شيري تيجو 7 المجمعة محلياً بزيادة سعرية بلغت 3.000 جنيه لجميع الفئات بالسوق المحلي.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، فإن السيارة الجديدة التي تتوفر بفئتين من التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من 285,000 جنيه، والفئة الثانية كاملة التجهيزات بـ 309,000 جنيه.

وتعتمد تيجو 7 على منظومة دفع مكونة من محرك توربيني سعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة DCT من 6 نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن متر.

تمتلك السيارة Tiggo 7 الجديدة المجمعة محليًا العديد من عوامل الأمان والسلامة، حيث تشتمل على نظام منع إدارة المحرك، فضلا عن وسائد هوائية أمامية وجانبية، و مكابح مضادة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD، وبرنامج الاتزان الإلكتروني ESP.

كما يتوفر بالسيارة برنامج للتوازن عند المرتفعات والمنحدرات HHC/HDC، وفرامل يد كهربائية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS ، مع جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وكاميرا خلفية، ونظام ISO FIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة.