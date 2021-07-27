تراند الفن: «هيئة المهندسين» تضيف 3 مزايا لخدمة «الترخيص الفوري».. تعرّف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - أضافت الهيئة السعودية للمهندسين 3 مزايا إضافية لخدمة “الترخيص الفوري” للمكاتب الهندسية التي دُشنت مؤخراً بهدف تسهيل خدماتها الإلكترونية للمستفيدين للحصول على الخدمة بشكلٍ سهل وزمن قصير.

وأوضح أمين الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الهيئة تعمل على تحسين سرعة إنجاز خدماتها الرقمية، مشيرًا إلى أن خدمة الترخيص الفوري التي أُطلِقت في شهر يونيو الماضي، والتي تتيح للمستفيدين من المكاتب الهندسية العديد من الخدمات أبرزها إصدار رخصة وتجديدها وإلغاؤها، وإضافة وحذف نشاط، مضيفًا أن الخدمة تتيح 3 مزايا إضافية تُمكّن المستفيدين من تغيير مدير وموقع مكتب والترقية من مكتب هندسي متخصص إلى مكتب استشارات هندسية، وذلك عبر منصة “ممارس” خلال 60 ثانية فقط.

وبين أن هذه الخطوة المميزة التي تنتهجها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية المرنه لجميع المستفيدين من الهيئة تأتي ضمن خطط تطوير قطاع المكاتب الهندسية التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمهندسين تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولتحقيق أهداف خدماتها الرقمية للمستفيدين والارتقاء بقطاع الهندسة في المملكة، وتعزيز التحول الرقمي الذي يُعدّ أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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