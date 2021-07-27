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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن 30 دقيقة مضت أخبار مصر 16 زيارة
كتب- يوسف عفيفي:
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الحركة السياحية شهدت زيادة إيجابية ملحوظة شهرًا بعد شهر.
وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن متوسط أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في أول شهرين من العام الجاري وصلت إلى 15% عن ذات الفترة في عام 2019، ثم في الأربع الأشهر التالية من مارس وحتى مايو من العام الجاري وصلت إلى 46% عن ذات الفترة في 2019، وفي شهر يونيو وصلت إلى 56% من مثيلتها من عام 2019.
وأضاف العناني، أنه وفقا للمؤشرات الحالية، فمن المتوقع أن يشهد شهر يوليو الجاري زيادة تتعدى نسبة شهر يونيو الماضي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “العناني”: الحركة السياحية تشهد زيادة إيجابية ملحوظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.