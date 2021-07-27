تراند الفن: “العناني”: الحركة السياحية تشهد زيادة إيجابية ملحوظة

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الحركة السياحية شهدت زيادة إيجابية ملحوظة شهرًا بعد شهر.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن متوسط أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في أول شهرين من العام الجاري وصلت إلى 15% عن ذات الفترة في عام 2019، ثم في الأربع الأشهر التالية من مارس وحتى مايو من العام الجاري وصلت إلى 46% عن ذات الفترة في 2019، وفي شهر يونيو وصلت إلى 56% من مثيلتها من عام 2019.

وأضاف العناني، أنه وفقا للمؤشرات الحالية، فمن المتوقع أن يشهد شهر يوليو الجاري زيادة تتعدى نسبة شهر يونيو الماضي.