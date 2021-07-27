فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - كتب – صابر المحلاوي: صرَّحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان روماني فوزي، 32 سنة، المتوفى في انهيار “عقار الوراق”. وأمرت النيابة العامة، بانتداب لجنة هندسية من المحافظة ولجنه المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار في الوراق. فيما تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة انهيار عقار بشارع القومية في الوراق. وأمرت النيابة، باستدعاء مهندسي رئاسة حي الوراق، للاستماع لاقوالهم في واقعة الانهيار، وايضا صدور قرار الصادر منذ شهرين. كان وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في شارع القومية العربية بمنطقة الوراق.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: النيابة تصرح بدفن جثة المتوفى في حادث انهيار “عقار الوراق” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.