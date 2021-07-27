فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:09 مساءً - روسيا – (أ ش أ) وصل وفد وزاري روسي برئاسة نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء إلى جنيف؛ لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي غدًا الأربعاء. وأكدت وزارة الخارجية الروسية حسبما أفادت وكالة أنباء “سبوتنيك” أن وفدي روسيا والولايات المتحدة سيناقشان أثناء الاجتماع قضايا الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتعزيزه وآفاق الحد من التسلح. وتترأس الوفد الأمريكي إلى الاجتماع النائبة الأولى لوزير الخارجية ويندي شيرمان وعضوية وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي بوني جينكينز. وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن بلاده لا ترفع سقف توقعاتها من الاجتماع الروسي الأمريكي حول الاستقرار الاستراتيجي المزمع عقده في جنيف غدا، معربا عن أمله بفهم مدى جدية الموقف الأمريكي فيما يتعلق بهذا الحوار. يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مؤخرا اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث أشاد الرئيسان بالعمل الجماعي المشترك للفريقين الأمريكي والروسي حول سوريا عقب قمتهما في جنيف. يُشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت الجمعة الماضي أن روسيا والولايات المتحدة ستعقدان محادثات الاستقرار الاستراتيجي في جنيف 28 يوليو الجاري.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جنيف تستضيف مباحثات روسية أمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.