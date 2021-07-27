فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب – صابر المحلاوي: أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، باستدعاء مهندسي رئاسة حي الوراق؛ للاستماع لأقوالهم في واقعة انهيار عقار بشارع القومية، والاستعلام عن صدور قرار منذ شهرين بالتنكيس. وطلبت النيابة تقريرًا عن الحالة الصحية لزوجة مالك العقار والتي تم إنقاذها من أسفل الأنقاض. وكشفت مصادر أمنية، الحالة الصحية للمصابة التي تم إنقاذها من أسفل عقار الوراق المنهار، قائلة إن حالتها مستقرة حتى الآن ومتواجدة في مستشفى الوراق لملاحظة الحالة وتلقى العلاج. وقالت المصادر، إن سكان عقار الوراق المنهار غادروا جميعًا العقار المنكوب قبيل انهياره بساعات قليلة وذلك عقب شعورهم بتصدعات وميل العقار. وشرحت المصادر، عقب خروج السكان رفض مالك العقار وزوجته مغادرته، وتم استخراج جثة مالك العقار متوفيا أسفل واجهته. كان وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في شارع القومية العربية بمنطقة الوراق.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عقار الوراق المنهار.. النيابة تستدعي مهندسي الحي لسماع أقوالهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.