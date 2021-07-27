تراند الفن: رسالة غامضة لـ غادة عبد الرازق عبر “إنستجرام”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 5 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي كتبت الفنانة غادة عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، رسالة غامضة عبر موقع “إنستجرام”. وعبر حسابها؛ كتبت غادة: “ونستعيذك يا الله من خبثاء النوايا، متصنعي الود”. يذكر أن أخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل “لحم غزال” والذي عُرض في رمضان 2021. المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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