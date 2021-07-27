تراند الفن: اقتراح برلماني بتبنِّي الرئيس السيسي مبادرة للصحة النفسية في مصر

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 28 دقيقة مضت أخبار مصر 14 زيارة
كتب- مصراوي:
أعلن النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سيتقدم باقتراح أن يتبنَّى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُبادرة للصحة النفسية في مصر.
وأوضح بدوي، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سيتقدَّم باقتراح لهذه الآلية، تبدأ من برامج تقييم وتأهيل الأسرة والمدرسة ومركز الشباب والجامعات والمؤسسات والهيئات والمحافظات والوزارات، وأن تكون بُمراجعة رُبع سنوية على الأفراد، إلى جانب استصدار قانون يُعزز هذه الآليات.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة حصر ودراسة أسباب زيادة معدل الجريمة؛ خصوصًا المرتبطة بالمشكلات الأُسرية؛ ودراسة أسبابها وتوطين محاور العلاج من خلال إرشادات إعلانية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اقتراح برلماني بتبنِّي الرئيس السيسي مبادرة للصحة النفسية في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.