فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب – محمد جمال:
أعلن وكلاء شركة كيا الكورية الجنوبية عملاق صناعة السيارات، أن النسخة الجديدة من أيقونتها Cerato بتصميمها الجديد ستصل العديد من الأسواق العالمية قريبًا.
ووفقًا لما نشره موقع قناة روسيا اليوم بالعربي، فتأتي النسخة الجديد من Cerato بتصميم جديد كليًا، وخصوصا من ناحية شكل الواجهة الأمامية، إذ أصبح شبك غطاء المبرد فيها أضيق وأصغر ونمت قباله أحجام المصابيح، كما تغير شكل الفتحات الهوائية على الواجهة، أما المصابيح فجهزت بخطوط إضاءة مميزة جدا وأحدث تقنيات LED لتوفير إنارة ممتازة.
وداخليًا أصبحت السيارة الجديدة أكثر عصرية وتطورا مقارنة بسابقاتها من نفس الفئة، إذ جهزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمسية متطورة بمقاس 10،25 بوصة، إضافة إلى شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.
وجهزت Cerato الجديدة أيضا بأنظمة مولتيميديا متطورة قادرة على الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية، وأنظمة صوت بمكبرات عالية الأداء، وعلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة مساعدة متطورة لجعل القيادة أكثر أمانا، ونظام لتشغيل المحرك عن بعد، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمرايا والمقود، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث على الطرقات.
وستطرحها كيا بعدة نماذج، منها نماذج مجهزة بمحركات MPI بسعة 1.6 ليتر وعزم 128 حصانا، ومحركات MPI بسعة لترين وعزم 150 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قريبًا.. كيا تغزو أسواق العالم بنسختها الجديدة كليًا من Cerato موديل 2022 (فيديو صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.