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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب- مصراوي:
طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولي بدعم دولة تونس الشقيقة؛ للتخلص من الحركات التنظيمات الداعمة للإرهاب، مشيداً بما أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقال أباظة، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن ما يهمنا هو تحقيق الاستقرار للشعب التونسي، مؤكداً أن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي في محلها وما فعله رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، وذلك بعد أن قرر الاعتصام أمام البرلمان الذي تحرسه قوات الجيش؛ هو أمر مرفوض وضد الحرص على تحقيق المصالح الوطنية لاستقرار تونس.
وأكد أباظة أن كل ما يفعله رئيس حركة النهضة الإخوانية هو شعارات إخوانية واضحة ومعلومة مخططاتها وأهدافها لدى الجميع، كما أن رئيس البرلمان التونسي معروف موقفه الخاضع للتنظيم الدولي للإخوان على مستوى العالم، مطالباً المجتمع الدولى وجميع دول العالم المتقدم بالداعية لتحقيق السلام الاجتماعي، بأن يكون لها موقف واضح وصريح بتصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية؛ لأنها الفئة الوحيدة المسؤولة عن بث المنازعات، وزعزعة الإستقرارفي العالم العربي والعالم كله.
وأعرب النائب عن ثقته التامة فى قدرة تونس قيادة وحكومة جديدة وشعباً على استعادة الأمن والاستقرار داخل تونس والتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية إلى غير رجعة، مؤكداً أن مصر كانت لديها رؤية ثاقبة بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه هذه الجماعة المارقة والتي لا نعرف إلا لغة واحدة وهى سفك الدماء وتمزيق وتقسيم الأوطان.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: للتخلص من الجماعات الإرهابية.. “عربية النواب” تطالب المجتمع الدولي بمساندة ودعم تونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.