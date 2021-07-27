تراند الفن: كيف سيصبح شكل مرسيدس EQG موديل 2024؟ “الإجابة في صورة تخيلية”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏26 دقيقة مضت سيارات 11 زيارة

كتب – أحمد خالد: نشر موقع Carwow صورة تخيلية لمرسيدس EQG المفترض أن تنطلق كنسخة G-Class الكهربائية خلال عام 2024. وأورد الموقع معلومات عن تسجيل مرسيدس لإسم EQG التجاري التي قد من المقرر أن تقدم من خلال فئتين EQG 560 وEQG 580. ومن المتوقع أن تعتمد السيارة على منظومة حركة تستخدمها سيارة EQS تشمل بطرية قدرتها 108 كيلوواط/الساعة تدعم محركين كهربائيين لتوليد قوة 523 حصان حتى لا يتخطى زمن تسارعها من الصفر إلى 100 كم/س 5 ثوان و تسير أكثر من 547 كم بالشحنة الواحدة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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