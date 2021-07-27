تراند الفن: خبير يحذر من إعداد خطير على «آيفون» يعرّض هاتفك للاختراق في ثوانٍ

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:09 مساءً - حذر خبير بريطاني في مجال الأمن السيبراني من إعداد خطير على جهاز آيفون يجعله عرضة للاختراق بسهولة.

وفي مقالة على فوربس، ناشد زاك دوفمان المستخدمين بضرورة تغيير هذا الإعداد – الذي يتم تشغيله افتراضيًا – في أقرب وقت ممكن، والذي يجعل هاتف آيفون متصلاً بأجهزة الراوتر القريبة بشكل افتراضي، مما يعرضه للهجمات الإلكترونية، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

التحذير من دوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات المراقبة البريطانية Digital Barriers يأتي في أعقاب سلسلة من نقاط الضعف الأخيرة في هواتف آيفون مرتبطة باتصالات واي فاي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر خبير أمني من خدعة يمكن أن يستخدمها الهاكرز لإيقاف جهاز آيفون. وكشف الباحث كارل شو على تويتر أن المتسللين يمكنهم تعطيل أي شبكة واي فاي لأجهزة آيفون عن طريق تغيير الإعدادات على جهاز توجيه قريب، وقال إنه بمجرد تبديل اسم الشبكة إلى شيء به رمز النسبة المئوية (٪) قد يؤدي إلى تعطيل شبكة واي فاي على أجهزة آيفون القريبة.

وللبقاء في مأمن من الهجمات التي يتم إطلاقها من خلال أجهزة الراوتر، اقترح دوفمان تغيير الإعدادات على جهاز آيفون، وقال: “لا يجب عليك الانضمام إلى شبكات واي فاي العامة حتى يدويًا، ولكن يجب عليك تمامًا وبشكل قاطع إيقاف انضمام هاتفك تلقائيًا إلى مثل هذه الشبكات دون أن تدرك ذلك”. وأوضح دوفمان “أن هذا الإعداد من المرجح جدًا أن يتم إعداده افتراضيًا في الوقت الحالي”.

ولحماية نفسك، افتح تطبيق الإعدادات وانقر على واي فاي، وانتقل إلى “نقطة الاتصال التلقائية” و “طلب الانضمام إلى الشبكات” وحدد إما “مطلقًا” أو “طلب الانضمام” أو “إعلام” أو “إيقاف”.

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