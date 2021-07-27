فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب- صابر المحلاوي: قررت الدائرة 5 إرهاب جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” لجلسة 24 أكتوبر. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى. وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية. ووجهت النيابة للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تُهم حيازة سلاح ناري، وفيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 24 أكتوبر.. استكمال محاكمة 8 متهمين في “خلية داعش حلوان” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.