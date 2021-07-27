تراند الفن: إخماد حريق محدود في كنيسة بالمرج.. والنيابة تنتدب المعمل الجنائي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏19 دقيقة مضت حوادث وقضايا 12 زيارة

كتب- محمود سعيد: أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريق نشب داخل كنيسة العذراء في منطقة المرج بسبب ماس كهربائي، دون وقوع إصابات. وأمرت نيابة المرج بانتداب رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق لبيان أسبابه وملابساته. وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق محدود داخل كنيسة في المرج ، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق. وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.