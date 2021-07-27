تراند الفن: في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. تطورات الأجواء وحالة تروية بالمملكة (تقرير)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:09 مساءً - تشهد العديد من المناطق في المملكة ارتفاعاً مضطرداً في درجات الحرارة، بالإضافة إلى حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق، تتمثل في هطول أمطار ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، كما تهطل أمطار الخير على بعض المناطق وتجري السيول والأودية، في ظل حالة تروية التي تشهدها المملكة حاليا.

وفي هذا السياق، توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، أن ترتفع درجة الحرارة، بشكل محسوس في معظم مناطق المملكة عدا المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار “المسند” إلى أن درجات الحرارة قد تتراجع قبيل نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن أشد المناطق حراً ستكون في الشرق، ثم الوسط، ثم المدينة المنورة.

• توقع استمرار الحالة المطرية “تروية”

بدوره توقع الباحث في شؤون الطقس عبد العزيز الحصيني، في وقت سابق، استمرار الحالة المطرية “تروية” على عدة مناطق.

كما توقع الحصيني سقوط أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق عسير والباحة وجازان، وشرق مكة.

وأوضح أنه من المتوقع هبوب رياح متفاوتة على أجزاء من وسط وشرق وغرب المملكة.

كما توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني بالأمس، استمرار ‏حالة تروية المطرية ولمدة 24 ساعة مقبلة وذلك ‏لليوم الـ 12 على التوالي.‏

وأشار إلى احتمالية سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة ‏على أجزاء من مناطق، عسير، والباحة، وجازان، تمتد للشمالية.

وأوضح الحصيني أن رياحاً متفاوتة القوة تهب على أجزاء ‏من وسط، وشمال شرق، وغرب المملكة.‏

• بداية موسم المرزم وخروج الأفاعي

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