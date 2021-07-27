فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:09 مساءً - كتب- عبد الفتاح العجمي شاركت الفنانة بسمة داود، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو جديد لها ظهرت خلاله ترقص على أغنية “كل يوم” للمطرب أحمد سعد. “بسمة” ظهرت في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، وهي ترقص على أنغام الأغنية مرتدية “شورت”، وعلّقت: “ليه الستات دائما متأخرين؟”. بسمة داود حققت نجاحا مؤخرا من خلال أول أعمالها مسلسل “ملوك الجدعنة” المعروض في رمضان 2021، حيث جسدت دور حبيبة بطل العمل مصطفى شعبان. أغنية “كل يوم” قدّمها أحمد سعد ضمن أحداث مسلسل “ملوك الجدعنة”، من ألحان إسلام معز، كلمات محمود عبدالله، توزيع عمرو صلاح، هندسة صوتية بيشوي مجدي، إيقاعات شرقي ماجد الصواف، وجيتار مصطفى نصر، وحققت حتى الآن مشاهدات نحو 46 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”. مسلسل “ملوك الجدعنة” بطولة النجوم: مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، بسمة داود، والراحل يوسف شعبان وغيرهم، تأليف عبير سليمان، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى .



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بطلة “ملوك الجدعنة” ترقص على “كل يوم” لأحمد سعد (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.