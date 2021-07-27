- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 22 دقيقة مضت الدين والحياة 13 زيارة
كتبت – آمال سامي:
يتعرض المسلم لبعض المواقف أثناء الصلاة والتي تجعله يخرج منها أو يقطعها، دون أن يعرف هل هذا صحيح أم لا، وكان ذلك هو محور سؤال ورد للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في إحدى مجالسه العلمية، إذ قال السائل: هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة أو حشرة سامة، وهل يجوز في الحرم أن يقطع المرء الصلاة للحاق بابنه أو ابنته حتى لا يضيع منه؟
وأكد الدكتور علي جمعة في إجابته أن الله سبحانه وتعالى حين أمرنا بالصلاة لم يأمرنا بترك المسئوليات، مشيرًا إلى أن الفقهاء قد أباحوا قتل العقرب أثناء الصلاة، فيأخذ حجرًا ويضرب به العقرب ثم يكمل صلاته، “طب شاف أسد؟ ميجراش حاجة يهرب”، يقول جمعة ضاحكًا، أما الصلاة في الحرم إذا كاد بسببها أن يتوه الابن أثناء الصلاة، فيؤكد جمعة أن للمسلم أن يخرج من الصلاة ويضم ابنه ثم يعيدها مؤكدًا “هذا أمر مقرر بالدين وبالفطرة وفي كل شيء”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: علي جمعة يوضح حكم قطع الصلاة خوفًا من ضياع الأطفال أو وجود حشرة سامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.