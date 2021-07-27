تراند الفن: علي جمعة يوضح حكم قطع الصلاة خوفًا من ضياع الأطفال أو وجود حشرة سامة

كتبت – آمال سامي:

يتعرض المسلم لبعض المواقف أثناء الصلاة والتي تجعله يخرج منها أو يقطعها، دون أن يعرف هل هذا صحيح أم لا، وكان ذلك هو محور سؤال ورد للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في إحدى مجالسه العلمية، إذ قال السائل: هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة أو حشرة سامة، وهل يجوز في الحرم أن يقطع المرء الصلاة للحاق بابنه أو ابنته حتى لا يضيع منه؟

وأكد الدكتور علي جمعة في إجابته أن الله سبحانه وتعالى حين أمرنا بالصلاة لم يأمرنا بترك المسئوليات، مشيرًا إلى أن الفقهاء قد أباحوا قتل العقرب أثناء الصلاة، فيأخذ حجرًا ويضرب به العقرب ثم يكمل صلاته، “طب شاف أسد؟ ميجراش حاجة يهرب”، يقول جمعة ضاحكًا، أما الصلاة في الحرم إذا كاد بسببها أن يتوه الابن أثناء الصلاة، فيؤكد جمعة أن للمسلم أن يخرج من الصلاة ويضم ابنه ثم يعيدها مؤكدًا “هذا أمر مقرر بالدين وبالفطرة وفي كل شيء”.