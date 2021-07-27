نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم Hyper Panda من هايبر بنده وخصم 65% على معظم السلع من بندة في مجلة بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وخصومات عديدة يقدمها هايبر بنده على جميع المنتجات لديه في جميع فروعه بمدن الدول العربية، وخاصة مدن دول الخليج العربي، ومن بين هذه العروض عروض عديدة على المنتجات، والسلع الغذائية، وعلى الأجهزة الكهربائية، كما يتوفر خصومات عديدة على أسعار منتجات النظافة بالمنزل، وكذلك على أسعار منتجات النظافة الشخصية الكاملة للجسم، والبشرة، والشعر من أفضل الماركات العالمية، والمحلية، وسوف نستعرض لكم أفضل عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع كامل بشكل حصري، وخصومات تصل إلى 65%.

عروض بنده اليوم على المنتجات الغذائية

عروض هايبر بنده متنوعة، ومميزة جداً لهذا الأسبوع، ومنها: خصم مميز على سعر كيلو الطحينة الفاخرة من ماركة حلواني Halwani، كما يتوفر تخفيض مميز على سعر زيت دوار الشمس من نور Noor، كما يتوفر خصم آخر منهم على سعر زيت جوز الهند البكر الممتاز من ماركة باراشوت، كما يتوفر خصم مميز على سعر عبوات السمن البقري من كي دي دي.

عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda

يوفر لكم هايبر بنده العديد من الخصومات المميزة على أسعار السلع الأتية، ومنها: خصم خاص على سعر زيت حياه النباتي للطبخ، والقلي بجميع أحجامه، كما يقدم الهايبر أقوى الخصومات على أسعار زيت الطبخ من صني Sunny، وعلى عبوات مزيج زيت الزيتون البكر، ومتبقي الزيتون من بيتوتي Baytouti، وكذلك خصومات مميزة جداً على سعر زيت الزيتون للطبخ من نادك Nadec.

عروض هايبر بنده في موقع بندة Panda

كما يقدم الهايبر أيضاً أفضل الخصومات على سعر: الأرز الهندي للبرياني من ماركة الباشا Al Basha بحجم الـ 5 كيلو، كما يقدم الهايبر أيضاً خصم مميز على سعر عبوات طحينة السمسم من الراقي، وعلى سعر أرز الكرنل الأبيض من جرين فارمز، كما يقدم خصومات عديدة على سعر أرز المزة الهندي البسمتي ماركة تيجان Tegan، وكذلك تخفيض قوي على سعر بخاخ زيت الذرة الصافي من عافية Afia، وخصم مميز على سعر عبوات زيت الزيتون البكر الممتاز درجة أولى من نفس الماركة الشهيرة عافية Afia، وعلى غيرهم من المنتجات المميزة.