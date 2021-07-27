تراند الفن: هيئة الرقابة الصحية تطلق مبادرة “لا للجلطات الوريدية”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 27 يوليو 2021 05:09 مساءً - كتب- أحمد جمعة:

نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا بالتعاون مع جمعية الجراحين المصرية، وبرعاية إحدى شركات الأدوية، لإطلاق مبادرة للوقاية والحد من الجلطات الوريدية القاتلة، في إطار التعاون الفعال مع مختلف شركاء النجاح بالمنظومة الصحية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة وسلامة الخدمات الصحية المُقدمة في الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن متطلبات السلامة الوطنية الواردة بمعايير اعتماد المستشفيات الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية للرعاية الصحية “اسكوا”، إنما هي بمثابة صمام الأمان في تقليل المخاطر التي تصاحب تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمستشفيات والتي تعد واحدة من أكثر المجالات خطرا سواء على متلقي الخدمة أو مقدمها أو البيئة والمجتمع.

وأشار إلى ما تتضمنه تلك الخدمات من عمليات معقدة وذات خطورة عالية، فضلا عن اشتراك أطراف مختلفة في تقديمها مما يتطلب تكامل وتنظيم على أعلى مستوى لتلافي عوامل الخطورة سواء الظاهرة منها أو المستترة، والتي قد تسبب أحداث غير مقصودة قد تصل في جسامتها إلى حد الوفاة أو تلف عضو أو فقد وظيفة ذلك العضو.

وحول خطورة الجلطات الوريدية، أضاف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أنه على الرغم من أن الجلطات الوريدية قد تودي بحياة المريض أثناء تلقيه الرعاية الصحية عقب العمليات الجراحية خاصة تلك التي تؤثر على حركة المريض بعد إجراءها، إلا أن هذا النوع من الجلطات يعد أكثر مسبب للوفاة يمكن منعه من خلال الالتزام ببعض الإجراءات التي تضمن القياس المستمر لمستويات الخطورة وفقا لحالة المريض.

وفي سياق متصل، رحب الدكتور عبد المعطي حسين، أستاذ الجراحة العامة، ونائب رئيس جمعية الجراحين المصرية، بالمبادرة التي أطلقت اليوم بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حيث تستهدف تعاون العديد من المؤسسات المصرية المتخصصة لبدء مشروع كبير يتعلق بوضع بروتوكولات وإرشادات وقائية متعلقة بالجلطات الدموية الوريدية منها: جمعية الأوعية الدموية المصرية VSE، وجمعية العناية المركزة، والجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، وجمعية جراحة العظام المصرية.

ونوه حسين، إلى أن دور جمعية الجراحين المصرية منذ تأسيسها كإحدى المنظمات غير الهادفة للربح هو تحقيق أعلى مستويات الجودة في رعاية المرضى من خلال النهوض بالجراحة، وتوفير التعليم الطبي المستمر CME للجراحين المصريين من خلال الفرص التعليمية ذات المعايير العالمية، إلى جانب التعاون مع مؤسسات جراحية دولية مرموقة في جميع أنحاء العالم لدعم الجراحين.

وأعربت الدكتورة كريستيل صغبيني، رئيس مجلس إدارة شركة سانوفي مصر والسودان ورئيس قطاع الأدوية العامة في الأسواق المبتكرة، عن امتنانها للخبراء في تعزيز ورفع الوعي العام حول الوقاية من الجلطات الوريدية والتي تُمثل ثالث سبب مؤدي للوفاة في أمراض القلب والأوعية الدموية عالمياً.

وأضافت: “نحن نفتخر بدعم الشراكة التي يتم إطلاقها اليوم لبرنامج الوقاية من مخاطر الجلطات الوريدية بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وجمعية الجراحين المصرية”.

وأشارت صغبيني إلى أنه على الرغم من خطورة الجلطات الوريدية إلا أن رفع الوعي وتدريب الكوادر الطبية واستغلال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة يساهم بقدر كبير في الوقاية من حدوثها.